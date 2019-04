Tijs van den Brink: ’Jullie hebben mij gesloopt, vernederd en gedemoniseerd’

„Lieve twitter- en NPO-Radio1-vrienden, wij moeten praten. Het gaat niet goed tussen jullie en mij. De afgelopen weken zijn er dingen gebeurd die het daglicht maar moeilijk kunnen verdragen. Jullie hebben mij echt gesloopt, vernederd en gedemoniseerd. Ik was een slecht mens volgens jullie en dan druk ik het nog mild uit”, zo begint Tijs zijn verhaal.

Volgens de presentator ging het mis bij twee van zijn columns die hij op Twitter plaatste. De een ging over een techniekinstructeur in Hoofddorp die op non-actief werd gesteld omdat hij gezegd zou hebben dat Mohammed een pedofiel was. De andere ging over Thierry Baudet die de publieke omroep wil saneren. Bij beide columns plaatste hij een citaat uit het stuk als kop op Twitter, die niet bij iedereen in de smaak viel. Bij het verhaal over Hoofddorp steekt Tijs de hand in eigen boezem: „Ik bedacht voor die column een kop die door sommige mensen als kwetsend werd ervaren. Dat had ik niet moeten doen, daar heb ik spijt van. Dat velen van jullie daar boos over waren accepteer ik – en reken ik mezelf aan.”

Maar bij het verhaal over Baudet snapt hij de ophef niet. Hij plaatste het stuk twee keer met twee koppen, twee citaten uit het stuk en daar kwam nogal wat boosheid op. „Ik wil graag iets met jullie afspreken: de citaten die ik tweet, zijn bedoeld als teaser van de column. Een teaser is een aankondiging die tot doel heeft je te verleiden m’n column te lezen. Dus als je een citaat leest waar je je over opwindt, begin dan niet blind een boze reactie te typen, maar KLIK FF DOOR! Dan kun je lezen wat ik echt vind.”

