Queen Elizabeth wil groen rijden, maar niet iedereen is het ermee eens

The Royal Household diende plannen in voor twee laadpalen op de kasseien straatjes binnen de paleismuren, die in februari geïnstalleerd zouden moeten worden. Maar archeologen zeggen dat dat mogelijk invloed kan hebben op nationale archeologische overblijfselen. „De locatie valt binnen een gebied van archeologische betekenis en de overblijfselen kunnen worden beschadigd door verstoring van de grond voor de voorgestelde ontwikkeling”, zo valt te lezen in de documenten.

Elektrisch rijden is iets dat de koninklijke familie enthousiast omarmd heeft. Zo reden prins Harry en Meghan van het kasteel naar hun trouwreceptie in een elektrische Jaguar, een versie van een klassieker uit 1968. Prins Philip was bovendien de eerste royal van het Britse koningshuis die een prototype van een elektrische wagen reed in de jaren ’70. Prins Charles kocht afgelopen jaar een elektrische Jaguar voor al zijn officiële verplichtingen in Londen.

Koningin Elizabeth is dan ook volgens bronnen ’extreem gepassioneerd’ over het project voor Windsor. Ondanks de bezwaren wil The Royal Household dan ook stap voor stap een aantal benzineauto’s vervangen voor elektrische.