Dit leert Ruben van der Meer van katten

Beide films zijn vanaf volgende week in de bioscopen te zien. De komiek sprak wel vaker animatiefilms in. Maar nog nooit mocht hij zo actief bijdragen aan de invulling van een personage als bij Heinz.

„Normaal moet je teksten inspreken volgens een vast scenario, zodat de zinnen passen in de originele Engelse teksten”, legt hij uit. „Maar nu mocht ik, net als bijvoorbeeld Eddie Murphy bij Shrek, de teksten inspreken aan de hand van een storyboard. Pas daarna gingen ze de tekeningen maken, mede naar aanleiding van wat ik had bijgedragen aan het verhaal. Dat was best een avontuur en een luxe.”

Lekker afzeiken

Het was een bijkomend voordeel dat Van der Meer een groot poezenliefhebber is. „Ik heb altijd katten gehad”, vertelt hij vrolijk. „Er gaat zo’n rust van die dieren uit; als het even niet lukt met de yoga, kijk ik gewoon naar een kat en denk: ’Wat denkt hij nu?’ Helemaal niets! Een kat ís, die denkt niet. Hij eet, hij drinkt en hij geniet. Ik denk dat veel mensen wat meer een voorbeeld aan katten zouden moeten nemen.”

De humor van Heinz: De Film is Amsterdams, omschrijft de komiek. „Amsterdammers doen altijd heel bijdehand tegen elkaar; voor een buitenstaander lijkt het alsof ze elkaar doorlopend zitten af te zeiken. En misschien is dat ook wel zo, maar beide partijen beleven daar ontzettend veel lol aan.”

Spannend grijs gebied

In Baantjer vormt de acteur samen met zijn maatje Horace Cohen een rechercheursduo dat het niet zo nauw neemt met de politie-ethiek. „Het is lang geleden dat ik een bad guy speelde”, lacht Van der Meer. „Het waren de rollen waar ik lange tijd in bleef hangen na Hakkuhbar. Mensen geloofden toen niet dat ik écht kon acteren en zagen Gabbertje altijd als een leuke bijrol-schurk.”

De situatie veranderde dankzij zijn Gouden Kalf-nominatie voor zijn liefdesbaby Plan C; hij ontwikkelde de misdaadkomedie samen met regisseur Max Porcelijn om een keer te kunnen laten zien wat hij écht in huis had. Tegenwoordig heeft de acteur aanzienlijk méér te kiezen. „Het liefste speel ik personages die heel veel grijs gebied in zich hebben. Mensen die worstelen met een innerlijke strijd; dat is het leukste om te spelen.”