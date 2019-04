Priyanka verwachtte niet met Nick te trouwen

Toch verwachtte Priyanka niet dat het ooit zo ver zou komen, bekent ze volgens People. „Ik ken hem al twee jaar. Ik dacht alleen niet dat het zo zou lopen en dat is mijn schuld. Ik beoordeelde het boek op de kaft”, aldus Priyanka (36), die dus nogal bedrogen uitkwam. „Toen ik daadwerkelijk met Nick (26) begon te daten, verraste hij me zo veel!”

Inmiddels weet de actrice wel beter en is ze dol op haar tien jaar jongere man. Ze heeft zelfs een opvallende koosnaam voor hem. „Ik noem hem Oude Man Jonas. Dat is mijn naam voor hem, want hij is zo volwassen en zo slim. Hij begrijpt me zo goed. Ik ben een wild kind, ik doe wat ik wil en wanneer ik dat wil en hij steunt me daarin.”