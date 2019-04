’Ik kan niet tippen aan Chris Hemsworth’

„Ik heb echt veel gesport”, zegt Paul in gesprek met talkshowhost Graham Norton. „Ik eet al jarenlang echt heel gezond. Maar toen, tijdens het filmen, stond ik naast Chris nadat we onze kostuums uit hadden gedaan en dacht ik: ’Wat heeft het eigenlijk voor zin?’ We zien er bijna hetzelfde uit, maar aan de ene kant heb je dit...”, terwijl hij naar Chris die naast hem zit wijst, .”.. en dan heb je ook nog Ant Man”, refereert hij aan zijn personage in de film. „Het was alsof er ergens een geweldig feest aan de gang was, maar ik geen uitnodiging had gekregen”, grapte hij.

Ant Man maakt in de laatste Avengers-film Endgame overigens zijn debuut in de gezamenlijke superheldenfilm. Avengers: Endgame gaat op 24 april in première.