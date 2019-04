Dit is de titel van Star Wars 9

J.J. Abrams, die ook het zevende deel The Force Awakens voor zijn rekening nam, vertelde onder meer dat het verhaal zich een lange periode na deel 8, The Last Jedi afspeelt. Acteur Billy Dee Williams keert voor het eerst in deze nieuwe trilogie terug als het personage Lando Calrissian.

Voor de scenes met Leia Organa, die wordt vertolkt door de twee jaar geleden overleden actrice Carrie Fisher, heeft J.J. Abrams oud, niet gebruikt materiaal van het zevende deel, The Force Awakens, kunnen gebruiken. De regisseur stelt dat met het negende deel niet alleen deze laatste trilogie, maar ook de hele Star Wars-sage tot een einde gaat komen.

De trailer is vanaf vrijdagavond op YouTube te vinden. Star Wars Episode IX - The Rise of Skywalker is vanaf 20 december te zien in de Nederlandse bioscopen.