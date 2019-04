Johan Derksen terug: ’Het leek wel of er iets ergs gebeurd was’

Johan Derksen zei bij de openingsaankondiging al dat hij die ’leuk, leuk, helemaal niet overdreven’ vond. Hij is blij weer terug te zijn. „ Je wordt er niet vrolijk van hoor, zo’n week op de bank. Mijn blauwe oog is keurig weggewerkt door visagiste Wieke. De hechtingen zijn eruit, ik heb alleen nog wat gips.”

Op de vraag van Genee of hij dan ook weer klaar is voor zijn taak, het ’beledigen van mensen’, reageert hij dan ook vrolijk: „Ja, dat wou ik heel voorzichtig weer beginnen mee te proberen.”

Toch wil hij ook even een woord van dank kwijt. „Langs deze weg wil ik wel alle mensen die wat hebben laten horen, bedanken. Echt geweldig. De postbode in Grolloo heeft overuren gemaakt. Ook van mensen van wie je het echt niet verwacht, waarvan je denkt: die vindt mij echt een geweldige klootzak.”

Al vond hij alle aandacht behoorlijk overdreven. „We moeten onszelf niet overschatten hè, we zijn nog nooit in twintig jaar op het kantoor van RTL7 geweest en ook niet bij deze zender, we zijn niet het belangrijkste programma op de belangrijkste zender hè. Dan valt er een meneertje van de trap en men doet of het wereldnieuws is. Het leek wel of er iets ergs gebeurd was.”

Johan viel in de nacht van dinsdag op woensdag van de trap. De 70-jarige analist keert vrijdag weer terug op de buis in Veronica Inside, hij miste twee uitzendingen. Johan nam thuis maatregelen om een tweede smak te voorkomen, in de vorm van een traphekje.

