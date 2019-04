Ruben Annink geeft beste vriend steuntje in de rug

De single schreef Ruben als steuntje in de rug voor zijn beste vriend, waarmee het een tijdje minder goed ging. De zanger wilde er graag voor hem zijn, maar merkte dat zijn vriend het moeilijk vond om te erkennen dat hij niet lekker in zijn vel zat. „Ik hoop dat dit een liedje wordt dat mensen eraan helpt te herinneren dat het oké is om je kwetsbaar op te stellen en het met vrienden te delen als het eventjes niet gaat.”

Het is zijn derde single, maar zijn eerste die hij alleen maakt. Zijn andere singles Terwijl jullie nog bij me zijn (2015) en Nu of nooit (2016) maakte hij met respectievelijk Ali B en Monica Geuze en Jonna Fraser.

Ondertussen stapt hij dit weekend op het vliegtuig naar Ibiza voor de opnames van De Beste Zangers, dat vanaf 24 augustus te zien is.

Bekijk ook: Ruben Annink zorgt voor heftige emoties