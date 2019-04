Sylvie Meis bekvecht met fans om ’make-uploze’ foto

Zelf schrijft Sylvie bij het plaatje: „Geen make-up.” Ze voegt daaraan hashtags toe waarin ze claimt dat de foto zonder filter en zonder make-up is gemaakt. Dat ze in elk geval geen lagen make-up draagt is wel overduidelijk te zien, maar toch verdenken haar volgers haar ervan wel wat basisdingen te hebben gebruikt.

„Maar concealer en rouge draagt ze wel, en toch zo mooi.” Sylvie reageert onmiddellijk, en niet op het compliment: „Nee, dat heb ik niet op. Waarom zou ik zeggen dat ik geen make-up draag, om dan wel make-up op te hebben?! Dat heeft toch geen zin.”

Anderen lachen erom. „Schat, je ziet de foundationlaag gewoon zitten.” Maar Sylvie bezweert dat ze ’geen druppel foundation’ op haar gezicht heeft zitten. „Als je daar niet mee om kunt gaan, dan pech voor jou.”

Toch wordt ze niet geloofd. „Haha, wow, okee, dit is de ”slechtste” no make up foto ooit. Zorg dat in het vervolg je foundation, poeder, contouring en wenkbrauwen niet gedaan zijn.. laat die te goede verlichting dan ook weg en plaats dan pas de no make-up-foto.. dit is gewoon te belachelijk voor woorden.” Een ander voegt daaraan toe: „Een blind paard ziet nog dat het niet au naturelle is.”