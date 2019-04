9-jarige meisjes ’rocken de zaal’ en Ali B doet iets ongelooflijks

De meisjes rapten on stage samen met coaches Ali B en Ronnie Flex. En daarmee ’rockten ze de zaal’, zoals men op Twitter lyrisch riep. Het was dan ook even loeispannend wie er nu door zou gaan, beiden verdienden het immers.

Ali B verraste publiek en kijkers thuis door vervolgensgewoon beiden door te laten gaan naar de sing-off. En dat viel in goede aarde bij het publiek dat eerder al opriep om hen een duo te laten vormen. Dat was dan niet meer mogelijk volgens de spelregels, maar met zijn actie zorgde Ali B er in elk geval voor dat geen van beiden naar huis hoefde. Dat zorgde voor tranen bij Priscilla en Anouk en ook bij enkele kijkers thuis.

De beslissing was precies waarop sommige kijkers al hoopten. „Wou dat beiden door mochten”, schreven ze nog op Twitter. Ook op de Facebookpagina van The Voice Kids zijn de reacties lyrisch. En achteraf was de constatering dan ook: „Ali zijn keuze was zo terecht.”

