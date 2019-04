Elton John in rolstoel naar museum

„Zelfs een verdraaide enkel weerhoudt mij er niet van om de mooiste musea ter wereld te bezoeken”, schrijft Elton onder de foto. De zanger was donderdag in de Uffizi in Florence, waar onder meer werken van Michelangelo, Botticelli, Leonardo da Vinci en Rembrandt van Rijn te zien zijn.

Te hopen is wel dat Elton weer op tijd hersteld is voor de première van de film Rocketman, een biopic over zijn leven met Taron Egerton in de hoofdrol. Die film verschijnt in mei dit jaar in de bioscopen.