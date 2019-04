Britse komiek sterft op podium na grap over eigen overlijden

Ian Cognito (60), de artiestennaam van Paul Barbieri, ging tijdens zijn show in een stadje iets ten noorden van Oxford, op een stoel zitten, en legde zijn hoofd en zijn armen naar achteren. Hij haalde zwaar adem en was vijf minuten stil. „Zijn schouders schudden”, vertelt een aanwezige. „Het publiek dacht dat het bij de show hoorde. Hij is immers altijd flamboyant op het podium, dus het leek niet ongewoon.”

Een andere bezoeker kwam misselijk uit de zaal. „We zaten gewoon nog vijf minuten naar hem te kijken en te lachen.” De ironie wil dat de grappenmaker nog maar kort daarvoor had gespot met zijn slechte gezondheid. De toeschouwer: "Nog maar tien minuten voor hij ging zitten, zei hij: „ Stel je voor dat ik een hartaanval krijg en dan wakker wordt en Welsh praat.”

Fans hebben op Twitter geschokt gereageerd en hun respect voor Paul Barbieri geuit. De man die de club runde, was zelf al weer in staat tot een grap: „Dit is hoe Ian Cognito zou hebben willen sterven. Alleen dan in een grotere club en met meer geld.”