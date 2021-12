De ongenode gasten van de Britse royals: van dronken moordenaar tot een journalist

Binnenland

Vuurwerk tegen woningraam gegooid: kind naar het ziekenhuis

Een kind is vrijdagavond in Roosendaal lichtgewond geraakt nadat vuurwerk tegen de ruit van een woning werd gegooid. Het kind werd geraakt door rondvliegend glas en moest in het ziekenhuis worden behandeld. De dader is (nog) niet gepakt.