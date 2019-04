Joost Vullings vervangt Max van Weezel bij Oog

Van Weezel overleed eerder deze week op 67-jarige leeftijd. Hij presenteerde het iconische radioprogramma bijna 25 jaar eens per week.

Het is niet duidelijk of Joost Vullings de vaste vervanger van Max van Weezel wordt. De zaterdageditie van Met het Oog op Morgen werd vorige week, toen Van Weezel te ziek was om naar de studio te komen, gepresenteerd door Cees Grimbergen.

Het NPO-radioprogramma Met het Oog op Morgen stond donderdagavond uitgebreid stil bij het overlijden van Max van Weezel. Het programma Argos, waar Van Weezel ook voor werkte, besteedt zaterdag aandacht aan het overlijden van de journalist.