Torre Florim (De Staat) begrijpt populariteit vinyl

„Wat vroeger als een nadeel werd gezien - dat gehannes met grote vinylschijven waar maar een half uurtje muziek op kan - is nu opeens heel charmant”, vertelt Torre in AD Magazine. Zelf is de zanger ook een fervent elpeeshopper. „Ik koop zelf veel vinyl van bands die ik een warm hart toedraag. Als support dus.” Zijn aankopen hangt Torre op aan de muur. „Daar heb ik een wisselbekerachtige constructie gebouwd, waarbij ik om de zoveel tijd een nieuw album kan toevoegen als ik er eentje afhaal.”

Zelf brengt hij met De Staat ook albums uit op vinyl. De zanger en gitarist merkt dan ook de toegenomen populariteit van de schijven. „De tijd tussen het voltooien van de opnames en de uiteindelijke verschijningsdatum is groter geworden. Dat komt doordat het persen van vinyl een tijdrovend proces is. Veel perserijen zijn gesloten, en die er nog wel zijn, hebben wachtlijsten.”

De Staat viert Record Store Day, waarbij onafhankelijke platenwinkels in het zonnetje worden gezet, met een gratis optreden in platenzaak de Waterput in Bergen op Zoom. De jaarlijkse Record Store Day, overgewaaid uit de Verenigde Staten, wordt zaterdag voor de tiende keer georganiseerd in Nederland. Bij meer dan honderd verschillende zaken vinden kleine concerten plaats en zijn er speciale uitgaven van platen te koop.