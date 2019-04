Henny Huisman snapt he-le-maal niet dat hij niet op tv is

Hoewel de aanbiedingen uitblijven, heeft Henny zelf genoeg ideeën voor nieuwe programma’s. „Ik kan niet stoppen met denken over formats, ik heb daar met mijn vriend Wim Groeneveld zelfs een bedrijfje voor”, vertelt hij. „Alleen komen we op het Mediapark niet meer aan de bak, we worden niet eens meer uitgenodigd voor een kopje koffie om een idee te pitchen. Ik heb echt het gevoel dat ze daar denken: die Huisman had jaren geleden een paar enorme knallers, maar hij moet niet denken dat het nog steeds zo werkt.”

De televisiecoryfee, die de afgelopen jaren slechts sporadisch op televisie was, zal in ieder geval waarschijnlijk niet snel meer voor de EO aan de slag kunnen. Henny presenteerde van 2007 tot 2009 de EO-talentenjacht Korenslag, maar deed destijds een onhandige uitspraak.

„We hadden plattelandsvrouwen, maar ook het Groninger homostudentenkoor Zangzaad. Of eigenlijk niet, dat mocht dan weer niet van de EO”, blikt hij terug. „En toen ik vlak daarna in een interview zei dat ongeveer één op de tien mannen homoseksueel is, dus dat er tussen Jezus’ twaalf apostelen zeer waarschijnlijk ook wel een homo gezeten heeft, kon ik helemaal inpakken bij de EO.”