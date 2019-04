Pippi Langkous-actrice gebruikt donatie voor maagverkleining

Dat zegt ze in het AD.

De actie werd eerder dit jaar opgezet door twee fans toen bekend werd dat de acteurs die de hoofdrollen van Pippi, Tommy en Annika speelden in de jaren zestig-serie daar een hongerloontje voor kregen. Maria is hier enorm dankbaar voor, ze spaart namelijk al jaren voor een maagverkleining. „Deze gift is vreselijk welkom”, vertelt de actrice, die vanwege haar zwaarlijvigheid moeilijk kan lopen.

Met een kleinere maag komt Maria in aanmerking voor een knie-operatie, waarna ze geen rolstoel meer nodig heeft. „Deze actie gaat mijn leven compleet veranderen. Dank jullie wel.” De andere twee acteurs weten overigens nog niet waar ze het geld aan gaan uitgeven.

Tommy, Pippi en Annika vijftig jaar later. Ⓒ Bild

Inger Nilsson, die in de huid kroop van Pippi, is wel dankbaar voor de tot nu toe binnengeharkte 26.000 euro voor het drietal. „Mijn eerste reactie was: dat is toch helemaal niet nodig. Ik ben niet zielig. Ik heb altijd mijn huur kunnen betalen, ik heb geen slecht leven gehad.”

