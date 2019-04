Justin Bieber: ’Ik kom terug’

De 25-jarige Justin zou al jaren worstelen met een depressie maar nu pas de tijd nemen om echt met zichzelf aan de slag te gaan. „Het is de meest uitdagende tijd van mijn leven”, zegt de Canadese popster, die zich in het verleden veelvuldig in de nesten werkte vanwege zijn persoonlijke issues.

Ⓒ Instagram

Vorige maand was de zanger al openhartig over zijn strijd. „Ik ben enorm gefocust op een aantal diepliggende issues die ik heb, zodat ik er niet aan ten onder ga, zodat mijn huwelijk goed loopt en ik de vader word die ik wil zijn”, vertelde hij. Daarnaast zei Justin voorlopig niet met nieuwe nummers te komen. „Muziek is heel belangrijk voor me maar niets komt voor mijn familie en mijn gezondheid.”