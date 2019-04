NPO 1 komt volgend jaar met dagelijkse thrillerreeks

Dat meldt het AD op basis van een document waarin de NPO televisieproducenten vorig jaar opriep met een spannende pitch te komen.

Over de inhoud van de thrillerreeks is weinig bekend, wel zou het gaan om een familiedrama waarin een moord moet worden opgelost. „De serie is bedoeld voor de vooravond en vertelt een afgerond verhaal in 20 tot 25 afleveringen”, staat in de oproep. „Het verhaal is dwingend en houdt de kijker aan de buis gekluisterd, omdat er iets op het spel staat. De nieuwe vooravond van NPO 1 is een must-see en een waar zomerevenement.” Stepping Stone Producties zou de pitch hebben gewonnen.

De NPO lijkt met de nieuwe serie te reageren op de kritiek van kijkers dat er in de zomer vooral programma’s worden herhaald. „Wij weten dat veel Nederlanders hier blijven tijdens de zomer en die willen we zowel relevant, informatief als verstrooiend bedienen”, zei Frans Klein, directeur Video van de NPO, hier eerder over. „Daarom willen we de versterking die is ingezet niet alleen continueren, maar ook nieuwe programma’s op het menu zetten.”