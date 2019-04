Mijlpaal voor Koreaanse boyband BTS op Spotify

De mannen hebben een flink aanbod op Spotify staan waarmee de streams zijn binnengehaald. Zo staan er maar liefst zeventien albums, waarvan het eerste in 2013 uitkwam, negen ep’s en verschillende singles online. Vrijdag verscheen hun laatste album Map of the Soul: Persona.

Hoewel vijf miljard streams een indrukwekkend aantal is, komt dat niet in de buurt bij dat van Drake. De rapper is veruit de meest beluisterde artiest op Spotify en werd vorig jaar alleen al 8,2 miljard keer gestreamd.