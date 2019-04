Taylor Swift telt af naar vrijdag 26 april

Het is aannemelijk dat de 29-jarige zangeres dan met haar zevende album of met een nieuwe single komt, zeker aangezien haar vorige plaat alweer twee jaar geleden uitkwam. Fans zijn er in ieder geval van overtuigd dat hun idool met nieuw werk komt en speculeren dan ook druk op sociale media.

In februari hintte Taylor al op 26 april met een suggestieve foto van bomen onder een lucht vol sterren op Instagram. Op het kiekje staan 61 sterren, op dat moment precies het aantal dagen tot aan 26 april. Als bijschrift gebruikte de zangeres zeven palmboom-emoji's, wat volgens 'Swifties' zou verwijzen naar haar zevende album.