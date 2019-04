Tatyana Ali in verwachting van tweede kindje

„Ik was onlangs op een tripje voor werk en ik dacht dat het nu weleens tijd zou zijn om mijn babybuik vast te leggen. We zijn zo blij!”, schrijft de 40-jarige actrice.

Ook zegt ze last te hebben van zwangerschapskwaaltjes. „Ze zeggen dat elke zwangerschap anders is en daar is met geen woord over gelogen, pfoe! Ik ben momenteel bekaf, loop over van de emoties en heb constant trek”, aldus Tatyana.

Samen met haar man Vaughn Rasberry heeft ze al een zoontje, Edward Aszard (2).