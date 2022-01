Acteur Josh Duhamel (49) vraagt voormalig Miss World Amerika (29) ten huwelijk

Sterren

Moeder Nazmiye Oral na het zien van seksscène dochter in Undercover: ’Ik kan je toch geld geven?’

Met haar rol in Undercover als drugsbaron Leyla is Nazmiye Oral de heldin van haar dochters. Of ze dat ook voor haar moeder is, weet de actrice niet. Een seksscène van Oral in de populaire serie deed de wenkbrauwen van moederlief namelijk behoorlijk fronsen.