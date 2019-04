Ewan McGregor kruipt achter stuur raceauto

In een grijze overall, compleet met zijn naam en een Verenigd Koninkrijk-vlaggetje op de borst, werd Ewan gekiekt tijdens zijn zogenaamde 'VIP Experience'. Hij zat alleen niet in een echte Formule E-auto, maar vermoedelijk nam hij plaats in de safety car, de wagen die tijdens noodsituaties de baan op gaat om de race te naturaliseren.

Ewan ging voor de race ook nog op de foto met verschillende coureurs, waaronder de Nederlander Robin Frijns en oud-Formule 1-coureur Felipe Massa. De race in Rome werd overigens gewonnen door de Nieuw-Zeelander Mitch Evans.