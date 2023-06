’Transformers: Rise of the beasts’ beestachtig bombastisch

Regisseur Steven Caple Jr. (Creed II) introduceert in Rise of the beasts nieuwe vijanden én nieuwe bondgenoten voor Autobot-aanvoerder Optimus Prime en zijn buitenaardse robotvrienden. De nieuwe Transformers-film speelt zich af in 1994, wanneer zij zich vermomd als voertuigen schuilhouden op onze planeet, in de hoop ooit naar hun eigen wereld terug te kunnen keren. De sleutel tot zo’n terugkeer dient zich aan als de jonge oudheidkundige Elena (Dominique Fishback) een object vindt waarmee een ruimteportaal kan worden geopend.

Nadat Noah Diaz (Anthony Ramos) vriendschap heeft gesloten met Mirage (een Porsche-bot met de stem en swagger van Pete Davidson), besluit hij de Autobots om persoonlijke redenen te helpen de portaalsleutel in handen te krijgen. Die blijkt echter niet zonder reden in twee delen verborgen door de Maximals, een klasse van reusachtige robotbeesten geleid door – niet lachen - Optimus Primal.

(tekst gaat verder onder de foto)

Optimus Primal, Cheetor, Wheeljack en Arcee (vlnr.) werken samen in ’Transformers: Rise of the beasts’. Ⓒ PR

Opening van het portaal biedt planetenverslinder Unicron nieuwe kansen. Eenmaal ontketend kan dat gevaar alleen worden bezworen wanneer Autobots, Maximals en mensen hun krachten bundelen. Die ’samen staan we sterker’-moraal wordt er stevig ingeramd, tijdens een archeologische speurtocht die Indiana Jones in herinnering roept en tijdens massale digitale veldslagen die maar duren en duren. Op een old-school hiphop-soundtrack keert Transformers: Rise of the beasts zo terug naar de explosieve bombast van weleer: met helden van ijzer en dialogen van hout.

✭✭✭ (3 van 5)

Marco Weijers