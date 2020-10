Johan Nijenhuis laat New York nabouwen

Een deel van Amerika wordt nagebouwd in Nederland, een ander deel wordt digitaal vervangen. Nijenhuis maakte eerder al van deze techniek gebruik bij het maken van de film Onze jongens in Miami. Hiervan werd ook een klein deel in ons land opgenomen om later van een digitale Miami-achtergrond te worden voorzien.

Zwanger & Co gaat over alle vormen en uitdagingen van het ouderschap. Van de zorg voor de tweede leg als 60-plusser zijnde tot het zwanger worden via een spermadonor. Onder anderen Lieke van Lexmond, Manuel Broekman en Imanuelle Grives spelen mee. De film moet in de loop van 2021 in de bioscoop verschijnen.