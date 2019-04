Kirk Douglas (102) kampeert in achtertuin

„Deze geweldige man, mijn opaatje, is een inspiratiebron op zo veel verschillende manieren”, schrijft Cameron onder zijn post. „Kamperen met 102 jaar oud”, gevolgd door de hashtags ’Spartacus’ en ’door en door’. Op de foto is te zien hoe Kirk, getooid met zonnebril, relaxed onder een dekentje op een groot luchtbed ligt.

Kirk Douglas maakte zijn debuut op het witte doek in 1946 in de film The Strange Love of Martha Ivers. In 2004 was hij in Illusion voor het laatst te zien in een film. Kirk is bovendien de vader van een andere beroemde acteur, Michael Douglas (74).

