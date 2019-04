Youp van ’t Hek niet blij met actie Freek de Jonge

Van ’t Hek vertelde met verbazing te hebben gekeken naar Freek de Jonge die tijdens het Boekenbal uitviel tegen Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet. „Iedereen moet doen wat hij wil, en misschien had hij ook wel gelijk. Ik ga Freek niet aan- of afvallen. Maar het was geen goede actie. Freek maakte een karikatuur van links en gaf zo dat hele volk van Baudet munitie om te zeggen: ’Zie je wel’.”

Verder liet de populaire cabaretier weten nooit voor Wie is de Mol? gevraagd te zijn; dit was iets wat een luisteraar graag wilde weten.