Marc de Hond ontroert fans met verrassende vraag dochtertje

De theatermaker onderging afgelopen week een zware operatie, toen zijn blaas moest worden verwijderd omdat er een tumor zat. Twee dagen later kon hij weer een rondje maken in het ziekenhuis in zijn rolstoel. Zaterdagavond deelt Marc de Hond een vraag van zijn dochtertje Livia (2): „Papa, ben je alweer beter?” Marc reageert: „Nog niet... hopelijk bijna!” Waarop zijn dochtertje vraagt: “Ga je dan ook weer lopen?”.

Fans vinden het ontroerend en lief en reageren met hartjes en smileys. „Heerlijke kinderlijke puurheid.” En: „Kinderlogica. Zo mooi en lief. Heel hard knuffelen.” Andere volgers die in een rolstoel zitten, reageren met herkenning op die ’heerlijke kinderlogica’. Zo deelt een moeder in een rolstoel de opmerking van haar dochtertje wanneer mensen ’het maar raar vonden dat ik wel voor haar kon zorgen’: „Mijn moeder kan alles, behalve lopen.”