’Meghan wil onderwaterbevalling’

Meghan zou daar met vrienden over hebben gepraat. Om onder water te kunnen bevallen, zou ze een bevallingsbad gebruiken. Een vriend van prins Harry vertelt aan The Daily Star: „Het is overduidelijk: Meghan is helemaal into homeopathie, dus niemand van ons was nog geschokt toen we hoorden dat ze het over een onderwaterbevalling had. Ze wil het blijkbaar zo natuurlijk mogelijk: geen pijnbestrijding, geen keizersnedes en ga zo maar door.”

Het nieuws komt naar buiten nadat ook al bekend werd dat de 37-jarige Meghan haar eigen team van artsen heeft samengesteld en de vier decennnia oude traditie doorbreekt om in de Lindo Wing van het St. Mary’s ziekenhuis in Londen te bevallen.

Toch zou ze, mocht ze medische zorg nodig hebben, een ziekenhuisbezoek niet helemaal uitsluiten. Volgens The Sun zou haar voorkeur dan uitgaan naar de Kensington Wing van het Chelsea and Westminster ziekenhuis in Londen, waar bijvoorbeeld ook Amal Clooney beviel. Maar in eerste instantie heeft ze haar zinnen absoluut gezet op een onderwaterbevalling, stelt de bron. En om zich daarop optimaal voor te bereiden, blijft ze bezig met yoga en meditatie.

