Tranentrekkende laatste seizoen GoT van start

In de achtste reeks wordt duidelijk wie er uiteindelijk plaats mag nemen op de ijzeren troon: Daenerys Targaryen, Jon Snow, Gendry (de bastaard van Robert Baratheon) of één van de Lannister-nazaten. Of loopt het verhaal helemaal anders en bestijgt de nachtkoning of een van de zussen Stark de troon? Daarnaast volgt er een groot gevecht, het grootste uit de televisiegeschiedenis, met de witte lopers en de nachtkoning, die de muur zijn doorgedrongen.

Het verhaal van seizoen acht wordt verteld in zes afleveringen, waarvan de laatste vier tachtig minuten duren. Hoewel Game of Thrones werd gebaseerd op George R.R. Martins boekenreeks A Song of Ice and Fire is het onmogelijk voor fans om al te weten wat er gaat gebeuren. De serie is de boeken inmiddels voorbij. Martin is echter nauw betrokken bij Game of Thrones en onthulde aan de makers hoe het verhaal afloopt.

Veel van de acteurs hebben intussen wel eens in een interviews gezegd dat zij moesten huilen bij het afscheid en tijdens de opnames van de laatste afleveringen van de serie.

Fanbase

Game of Thrones ging in april 2011 in première. De serie bouwde al snel een grote fanbase op en werd goed beoordeeld door critici. De fantasyreeks heeft in totaal 47 Emmy’s gewonnen. Acteur Peter Dinklage, die de rol van Tyrion Lannister vertolkt, mocht de prestigieuze tv-prijs driemaal mee naar huis nemen. Collega’s als Emilia Clarke, Kit Harington en Lena Headey werden genomineerd voor een Emmy. De Nederlandse acteurs Carice van Houten en Michiel Huisman vergaarden dankzij hun rol in de serie een flinke schare internationale fans.

Game of Thrones speelt zich af in de fictieve continenten Westeros en Essos. Er spelen meerdere verhaallijnen, maar er zijn drie hoofdlijnen die door de hele serie gevolgd worden. Zo gaat het over de strijd om de ijzeren troon van de zeven rijken, de weg van Daenerys Targaryen uit de afgezette Targaryen-dynastie naar de troon en de Nachtwacht die strijdt tegen de gevaren ten noorden van de muur.