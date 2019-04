Klaas Wilting bezoekt Yab Yum-oprichter voor boek

Wilting noemt Yab Yum een begrip, ’niet alleen in Amsterdam, ook in heel Nederland en ver daarbuiten’ . „Theo was de eigenaar van Yab Yum. Bedreigingen door criminelen waren voor Theo de reden Yab Yum waar hij met hart en ziel aan verbonden was, van de hand te doen. Ik ben met een boek bezig over mijn tijd als politieman en als woordvoerder. In het boek beschrijf ik ook hoe ik met Theo in contact kwam en welke criminelen uiteindelijk zijn zaak kapot hebben gemaakt.”

Omdat het voor Wilting belangrijk is zijn verhalen in het boek volledig kloppend te maken, besloot hij tot het bezoek aan Theo Heuft. „Een man die tegen mij altijd zei: „Ik ben een pooier maar dan wel een nette.” Ik mocht Theo wel, Yab Yum was niet een smoezelige tent, zoals zo vaak gebeurt, waar vrouwen uitgebuit of tegen hun zin werken. Hoe je ook over dit soort clubs denkt, voor Amsterdam is het jammer dan een zaak als Yab Yum gesloten is.”

Op de vraag van een volger of hij ook nog ’een Heineken 0.0’ gaat drinken bij ’ De Neus in Vught’, antwoordt Wilting: „Als het nodig is.” Desgevraagd laat hij weten dat dat een grapje is. „Absoluut niet. Ik hoop dat hij veroordeeld wordt en nooit meer vrijkomt.”

Volgers laten weten erg nieuwsgierig te zijn naar het boek dat na de zomer uitkomt.