Duncan Laurence primeur met optreden London Eurovision Party

London Eurovision Party vindt dit jaar voor de twaalfde keer plaats. Nederland, nog steeds de favoriet van de bookmakers, is voor het eerst uitgenodigd. Het is de tweede preparty van het seizoen, na het Amsterdamse Eurovision in Concert van vorige week. Het optreden kan belangrijk zijn voor Duncan. Het Britse publiek mag namelijk meestemmen in de tweede halve finale, wanneer de Nederlander in actie komt.

De ogen van de songfestivalfans zullen voornamelijk gericht zijn op de inzendingen van Frankrijk, Letland, Italië, Zweden en Estland. Zij waren vorige week niet van de partij in Amsterdam en hebben daardoor nog wat te laten zien. Zweden en Italië staan bovendien in de top vijf bij de bookmakers.

In totaal komen 18 van de 41 songfestivaldeelnemers in actie, tien minder dan in Amsterdam. Zo laat Zwitserland, ook een van de favorieten, deze week verstek gaan. Ook Rusland, momenteel tweede bij de bookmakers, is er niet bij. De Russen doen dit jaar namelijk geen enkel ’opwarmoptreden’.