’Kate Moss gaat trouwen’

De 32-jarige fotograaf is van plan zijn totaal niet onverwachte aanzoek groots aan te pakken. „Nikolai heeft vrienden toevertrouwd dat hij het goed wil doen en op een traditionele manier op zijn knieën wil gaan en in de kerk wil trouwen”, weet de ingewijde. „Hij is een ouderwetse vent en hij is enorm verliefd op Kate dus wil hij het graag bezegelen met een ring.” De twee zouden volgend jaar in de zomer in het huwelijksbootje willen stappen.

Proosten met een glaasje champagne op de grote dag zit er voor het 45-jarige model echter niet in. Het voormalig feestbeest gaat sinds 1,5 jaar nuchter door het leven, dit zou komen door de positieve invloed van Nikolai.

Kate leerde Nikolai in 2016 kennen, kort na haar scheiding van haar eerste man Jamie Hince.