Sylvie Meis verklaart deze man haar liefde

Het is haar broer Daniel met wie zij, bij een plotseling gebrek aan een liefde in haar leven op haar 41e verjaardag, zwierig poseert op haar Instagram, tussen haar andere glam-foto’s van de grote dag. Het is dan ook aan hem dat ze haar liefde verklaart: „I love you, Daniel Meis” Ze vindt hem de ’beste broer ter wereld’.

De foto plaatst ze zondag, het poseren vond zaterdagavond op haar verjaardag plaats, zo leert het bijschrift op de pagina van broer Daniel. „Gisteravond, net voor we aan onze zang- en dansroutine beginnen.”

Al heeft ze het nieuws dat het uit zou zijn tussen haar en producent Bart Willemsen niet officieel bevestigd en wilde hij dat vrijdagavond ook niet doen, dat zij op geen enkele foto met hém poseert en wel met haar broer, lijkt veelzeggend genoeg.

Het is ook haar broer met zijn vrouw met wie zij, in eerste instantie vermoedelijk mét Bart, die avond zou dineren. Volgens bronnen reserveerde zij aanvankelijk voor vier personen in het sterrenrestaurant zaterdagavond, maar werd de reservering vlak van tevoren omgezet in een tafel voor drie.

Vorig jaar vierde Sylvie haar glamoureuze veertigjarige verjaardagsfeestje nog met haar toenmalige vriend de Nederlandse dermatoloog Sander. Dat bleek het achteraf schone schijn; nog geen twee weken later kwam naar buiten dat die relatie voorbij was. De reden dat ook hij op het feestje zelf zorgvuldig buiten beeld bleef. Nu ook haar 41e verjaardag met de nodige glamour - ze poseerde ijskoud in bikini tussen de glitters - en zonder al te duidelijke scheurtjes in de façade is gevierd, lijkt het aannemelijk dat zij binnenkort ook haar meest recente relatiebreuk zal kunnen bevestigen.

