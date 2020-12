Zo vroeg André Hazes zijn Monique ten huwelijk

Op sociale media laat Monique weten dat ze door door een vriendin werd opgehaald voor een coronaproof benefietgala in het Wereld Museum in Rotterdam voor haar werk. Toen ze de zaal inliep waar het gala zou worden gehouden, was het volgens haar muisstil. „Op dat moment werd ik meegenomen in een sprookje”, zo schrijft ze.

„Op de piano werd Time of my life gespeeld (vanaf dat ik een klein meisje was, is dat voor mij hét trouwliedje). Daar achter in die prachtige zaal stond mijn liefde, tussen tientallen witte kaarsjes, ballonnen en bloemen, in smoking!

Overdonderd

Vanaf dat moment wist Monique wat haar te wachten stond. „De meters naar hem toe waren zó spannend, want ik voelde natuurlijk in iedere cel wat er ging gebeuren. Die hele riedel tekst die hij al weken had ingestudeerd, heb ik niet eens gehoord, ik was in shock! Zo overdonderd door dit mooie moment”, vervolgt ze.

Monique plaatste dezelfde foto bij haar post als André, alleen zijn bij Monique op de achtergrond de kaarsen, ballonnen en bloemen wel te zien. De aanstaande bruid vertelt ook nog dat André aan haar vader toestemming heeft gevraagd voor het huwelijk. „Alles tot in de puntjes geregeld”, concludeert ze.

Wanneer André en Monique elkaar het jawoord geven is nog niet bekend.