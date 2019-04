Prins George heeft dag van zijn leven bij paardenshow

Zo is te zien hoe de 5-jarige George, met een speelgoedzwaard in zijn hand, op de schouders van Zara’s man Mike zit en het zichtbaar naar zijn zin heeft. Ook zijn 3-jarige zusje vermaakte zich, terwijl ze door haar moeder op de schouders werd meegenomen. Op een andere foto is te zien dat Charlotte de oren van Catherine van het hoofd kletst. Zara’s 3-jarige dochtertje Mia nam plaats op de schouders van William.

De twee gezinnen, die geregeld met elkaar optrekken, kwamen volgens aanwezigen over als een hele gewone familie. „De kinderen gedroegen zich en ze waren allemaal heel down to earth. Sommige mensen hadden ze wel in de gaten, maar over het algemeen gingen ze gewoon op in de massa.”

Nadat de ruiters klaar waren, gaf William Zara een dikke knuffel. De 37-jarige dochter van prinses Anne is een doorgewinterd amazone. Zara doet geregeld mee aan wedstrijden en won in 2012 zelfs een zilveren Olympische medaille.