Kim en Kanye romantisch op Bali

Het stel dompelt zich volledig onder in de lokale cultuur en is zelfs avontuurlijk genoeg om olifanten te gaan voeren in natuurreservaten. Het is niet duidelijk of de kinderen ook mee op vakantie zijn. In ieder geval verwelkomen Kardashian en West binnenkort een vierde kindje via draagmoederschap.

West zal de vakantie gebruiken om zich nog even op te laden voordat hij volgende week op het Amerikaanse festival Coachella staat. Op Paaszondag zal hij een speciaal concert geven waarin hij luisteraars zal trakteren op een erg muzikale zondagsmis.