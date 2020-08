Sylvie Meis verontwaardigd om vergelijking bikinifoto’s met Linda de Mol

In de video worden de eerlijke bikinifoto’s die Linda liet maken voor haar blad LINDA. een verademing genoemd in vergelijking met de altijd maar perfecte rondingen van Sylvie. Linda is „een voorbeeld” door niet toe te geven aan „slankheidswaanzin”, zo wordt er geroepen.

Linda de Mol ging in het kader van body positivity in bikini op de cover van haar magazine Ⓒ Linda

De beelden van de „bikinibattle” zijn bij Sylvie in het verkeerde keelgat geschoten. „Zijn jullie mij nou aan het bodyshamen?”, vraagt de actrice zich af in haar Instagram Stories. „Persoonlijk ken ik de presentatoren van dit onbekende programma niet, maar laat ik dit zeggen: ik ben 42 jaar en heb veel meegemaakt in het leven. Ik werk hard aan mijn carrière en ja, ik werk hard in de sportschool omdat ik er gelukkig van word, niet omdat ik perfectie nastreef.”

In haar Insta Stories bijt Sylvie van zich af Ⓒ Instagram

„Ik hou van alle types vrouwenlichamen en ik heb er respect voor, zeker als ze in volle glorie worden getoond (zoals bij Linda de Mol), maar PLEASE, veroordeel me niet omdat ik van mijn eigen lichaam hou.”