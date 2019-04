Cardi B: ’Ik ben een goede moeder’

Kulture is het eerste kindje voor Cardi, maar haar echtgenoot Offset heeft nog drie andere kinderen uit eerdere relaties. In mei mag Cardi voor het eerst Moederdag vieren en ze hoopt op leuke cadeautjes. „Ik ben een goede moeder. Ik ben goed in heel veel dingen. Maar het beste beroep is moeder zijn. Ik ben heel erg goed in moeder zijn.”

Toch noemt de ster het moederschap een uitdaging, ook omdat ze zelf geen nanny in wil schakelen. Het is een beste klus om het moederschap met haar werk te combineren. Ondanks dat, werkt Cardi nog steeds keihard. Vrijdag gaf ze een verrassingsoptreden op Coachella. Ook vorig jaar was ze op het festival, toen zat ze midden in haar zwangerschap.