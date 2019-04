Slapeloze nachten voor papa Jan Versteegh

„Na twee nachten zonder echt te slapen, doen wij even een zondags middagdutje”, schrijft de presentator bij een foto van hem en het drie dagen oude meisje. Op het kiekje ligt Bella Didy te slapen terwijl Jan uitgeteld achterover leunt.

Voor Jan en zijn vrouw Dieuwertje is het in ieder geval niet heel erg wennen. Ze zijn al ouders van Lulu Keesje, die in oktober 2017 geboren werd.