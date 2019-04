Vriend steekt Britney hart onder de riem

Begin deze maand liet de zangeres zich opnemen in een kliniek vanwege psychische problemen. Britney zou hulp hebben gezocht omdat ze erg zou worstelen met de ziekte van haar vader. Wat pa Jamie Spears precies mankeert, is niet duidelijk. De zangeres legde haar werk in januari voor onbepaalde tijd neer om zich volledig op haar familie te kunnen richten.

Vrienden van Britney maakten zich al een tijdje zorgen om de zangeres. Zij vreesden dat de zangeres, die eerder psychische problemen had, in een neerwaartse spiraal terecht zou komen door de situatie rond haar vader.