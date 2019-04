Griet Op de Beeck sloeg met auto over de kop

De auto waarin zij op de bijrijdersstoel zat, sloeg ter hoogte van Hengelo op de snelweg over de kop en kwam vervolgens op het dak tot stilstand in de berm, meldt RTV Oost.

Griet kwam er zonder ernstige verwondingen vanaf. Volgens de bezoekers van de lezing in De Lutte, waar zij na wat vertraging en controle door ambulancemedewerkers alsnog naartoe is gegaan, is haar neef die de auto bestuurde ook slechts lichtgewond.

