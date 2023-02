Premium Het beste van De Telegraaf

Hierom houdt Jennifer Garner de (huwelijks)boot af

Door Lysanne Veerkamp Kopieer naar clipboard

Terwijl haar ex-man Ben Affleck al ruim een half jaar getrouwd is met Jennifer Lopez, is Jennifer Garner ondanks haar verloving nog niet in het huwelijksbootje gestapt. Sterker nog, ze lijkt de boot af te houden.