Sterren op rode loper bij première ’t Schaep

Hoofdrolspeler Jeroen van Koningsbrugge zei zondagmiddag al op Instagram ’helemaal klaar’ te zijn voor de première. „Met deze geweldige cast en crew! Dus vanavond in @delamartheater Wie komt er kijken?”, vervolgde hij. Andere rollen zijn weggelegd voor onder anderen Eva van der Gucht, Ellen Pieters, John Buijsman en Jetty Mathurin.

’t Schaep met de 5 Pooten is na zondag bijna drie maanden in het DeLaMar Theater te zien en doet daarna een week Rotterdam aan. Vanaf september volgt een tournee in bijna 25 theaters door heel Nederland.

Jaren zestig

De musical is gebaseerd op de gelijknamige beroemde tv-serie uit de jaren zestig, waarvan ruim tien jaar geleden ook een remake kwam. Net als in de series worden in de voorstelling de vaste bezoekers van een café in de Amsterdamse Jordaan gevolgd. Harry Bannink componeerde de liedjes uit de serie, die ook in de musical voorkomen.

In de jaren zestig kropen vele kijkers voor de buis om te kijken naar ’t Schaep. Ook de vier reeksen die volgden sinds 2006, met onder anderen Loes Luca, Pierre Bokma, Carry Tefsen en Georgina Verbaan, waren populair.