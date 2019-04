’Warner Bros. maakt zich zorgen over Johnny Depp’

Depp ontkent alle beweringen, maar in zijn hoofdrol voor Fantastic Beasts kunnen de beweringen alsnog een gevaar zijn voor de filmreeks. Volgens anonieme bronnen is de top bij Warner Bros. erg bezorgd over het werken met de acteur en hoe zijn rol in de film overkomt op het publiek.

Harry Potter-schrijfster J.K. Rowling zegt zelf zich nog steeds goed te voelen over de beslissing om Depp te casten in de rol van de slechte tovenaar Grindelwald. „Ik accepteer dat niet iedereen tevreden is met onze keuze voor deze acteur in een hoofdrol. Echter, het geweten wordt niet geregeerd door een commissie. Binnen de fictionele wereld en de echte, moeten we altijd doen wat ons juist lijkt.”

Volgens de advocaat van Depp zijn de beweringen van Heard een ’hoax’, en zijn andere slachtoffers van de actrice naar voren gekomen. Ook Tesla-topman Elon Musk wordt in de zaak betrokken, omdat Heard tijdens haar huwelijk met Depp vreemd zou zijn gegaan met hem.

