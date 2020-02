Stekker na tien seizoenen uit Hawaii Five-O

„Het is nooit gemakkelijk om afscheid te nemen van een succesvolle reeks die eer deed aan het origineel tegelijkertijd zijn eigen kenmerkende stijl had”, zegt president Kelly Kahl van CBS Entertainment. „Vanaf de eerste aflevering was Hawaii Five-O een enorm succes. Dankzij de geweldige talenten onder de producenten, schrijvers en cast en crew speelt de serie al tien jaar een belangrijke rol in ons uitzendschema en heeft het ons geholpen de vrijdagavond te versterken. We kunnen alleen maar trots zijn op de kwaliteit, levensduur en en zijn dankbaar voor de toewijding van de fans.”

Hawaii Five-O is een reboot van het origineel dat van 1968 tot 1980 werd uitgezonden. De nieuwe reeks werd vanaf 2010 in Amerika uitgezonden. In totaal zijn er van de nieuwe serie 240 afleveringen gemaakt. In Nederland is de serie te zien bij Veronica.