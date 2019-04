Madonna kondigt nieuw album aan

In de video is Madonna in meerdere kostuums te zien en in de voice-over vertelt ze dat ze ’heeft besloten dat haar album Madame X gaat heten’.

Het is nog niet bekend wanneer Madonna’s veertiende album, de opvolger van Rebel Heart (2015), uitkomt. Volgens Rolling Stone zal ze voor haar optreden tijdens het Eurovisie Songfestival in Tel Aviv meer details onthullen.