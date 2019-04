Favreau schakelt fans in voor The Mandalorian

„We kwamen er tijdens de productie achter dat we maar een beperkt aantal Stormtrooperpakken beschikbaar hadden, en toen zijn we gaan denken over een oplossing. De 501st Legion lag al snel voor de hand”, aldus Favreau tijdens een panel over The Mandalorian in Chicago, waar dit weekend fanbeurs Star Wars Celebration wordt gehouden. „Het leuke was dat we ze in eerste instantie niet verteld hebben waarvoor we ze wilden inzetten, dus je kunt je voorstellen hoe ze reageerden toen ze dat hoorden.”

501st Legion heeft duizenden leden en lokale organisaties over de hele wereld, ook in Nederland waar zo’n 150 fans zijn aangesloten bij de Dutch Garrison. Leden mogen alleen kostuums dragen die precies zo zijn als in de films en series van de franchise. The Mandalorian-producent Dave Filoni prees de organisatie in het panel. „Als ik eerlijk ben zijn de pakken vaak beter dan wat wij zelf maken. Ik heb er nooit aan getwijfeld dat het er geweldig uit zou zien. En ze gedroegen zich precies als Stormtroopers. Deze mensen weten wat ze doen.”

Eerste beelden

De panels van Star Wars Celebration zijn ook via livestream te bekijken, maar Favreau had voor de meest toegewijde fans die naar Chicago zijn afgereisd twee extraatjes in petto: zij kregen de eerste twee clips uit The Mandalorian te zien. De filmmaker vergat alleen voor het eerste fragment het publiek te laten weten dat zij de beelden niet mochten filmen, waardoor de clip massaal werd vastgelegd.

Na afloop van de presentatie maande hij de zaal wel niets op te nemen, en kregen de 7.000 aanwezigen nog een scène te zien. Daarin trof Pedro Pascal als hoofdpersoon The Mandalorian het personage van Werner Herzog, een nog onbekende bad guy, en sloot een deal. Ook kwamen Giancarlo Esposito (Breaking Bad), Carl Weathers (Rocky) en Gina Carano (Deadpool) voorbij in het fragment.