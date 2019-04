Valt BRANGELINA nog te redden?

Angelina Jolie heeft spijt van de breuk met Brad Pritt. Zij wil hun huwelijk een nieuwe kans geven. Ⓒ Hollandse Hoogte

Het zou een van de meest opmerkelijke liefdescomebacks zijn in de geschiedenis van Hollywood. Jarenlang vochten ANGELINA JOLIE en BRAD PITT – na hun breuk in 2016 – elkaar de tent uit, waarbij vooral zij een aardige duit in het zakje deed. Nu lijkt de actrice spijt te hebben en wil ze Brad terug.